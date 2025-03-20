Казань, 20 марта, 2025, 13:50 — ИА Регнум. Правоохранители задержали в Татарстане соучастников украинских телефонных мошенников, благодаря чему удалось пресечь деятельность сети узлов связи. Об этом 20 марта сообщила представитель МВД Ирина Волк.

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«Обслуживание оборудования для подмены телефонных номеров — это не просто легкий заработок. Это соучастие в целой серии преступлений, которые совершены в составе международной организованной группы. Поэтому за такие деяния грозит длительное тюремное заключение», — написала она в Telegram-канале.

Волк пояснила, что злоумышленники из-за границы звонили россиянам и под предлогом продления договора с оператором мобильной связи вынуждали жертв называть код доступа для входа в личный кабинет на госуслугах. После этого аферисты брали на граждан России кредиты и для возврата средств просили перевести деньги на якобы безопасные счета.

Фигуранты находились в оперативной разработке несколько месяцев. В январе правоохранители установили, что мобильные телефоны преступников зарегистрированы в Татарстане. После этого удалось выявить места их жительства. В съемных квартирах аферисты установили переданную им подельниками технику, с помощью которой он меняли номера телефонов на российские.

После этого полиция вышла на других соучастников. По установленным адресам провели обыски, в ходе которых в общей сложности изъяли 12 сим-банков, более 2,7 тыс. сим-карт, компьютерную технику и телефоны.

Следователи расследуют несколько уголовных дел по статье о мошенничестве.

Как 19 февраля сообщало ИА Регнум, правоохранительные органы в Татарстане и Новосибирской области задержали более 100 человек, занимавшихся выводом похищенных денег, в том числе за границу, преимущественно на Украину. Уточняется, что в этих регионах действовали целые группы преступников, занимавшихся дропперством.

Президент России Владимир Путин 5 марта рассказал, что за 2024 год ущерб от правонарушений в сфере информационных технологий превысил 200 млрд рублей. Он подчеркнул, что почти четверть жертв таких атак — пенсионеры, и призвал искать новые методы для противодействия угрозам в сфере кибербезопасности.