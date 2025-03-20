Ханты-Мансийск, 20 марта, 2025, 13:29 — ИА Регнум. «Самотлорнефтегаз» (добывающий актив «Роснефти») впервые провёл 40-стадийный гидроразрыв пласта (ГРП). Операция прошла за 24 часа, что является рекордом в отрасли, а коэффициент её продуктивности превысил средние показатели соседних скважин до четырёх раз.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Глубина ствола скважины, на которой проводилась операция, составляет 3469 метров, длина горизонтального участка — около 1,2 тыс. метров. Туда закачали 2100 куб. м воды системы поддержания пластового давления. В ходе работ использовали российские муфты нового поколения.

Специалисты «Самотлорнефтегаза» несколько лет адаптировали и подбирали наиболее эффективные методы проведения многостадийного ГРП под условия Самотлорского месторождения. Для этого они провели соответствующие опытно-промышленные работы, чьи положительные результаты позволили в короткие сроки увеличить количество стадий сначала до 29, а теперь — до 40. В общем объёме бурения предприятия доля скважин с многостадийным ГРП превышает 86%.