Брюссель, 20 марта, 2025, 13:32 — ИА Регнум. В Европейском союзе наблюдаются разногласия из-за политики Еврокомиссии по поводу ответных мер сообщества на американские ввозные пошлины, которые ранее ввел президент США Дональд Трамп. Об этом 20 марта сообщила газета Politico.

Zhao Dingzhe/Global Look Press

Отмечается, что Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Ирландия, которые экспортируют больше всего алкоголя в США, через неделю выступили против такого решения, так как они опасаются эскалации торговой войны.

«Первоначальное единство ЕС по вопросам торговли рушится еще до того, как он согласовал второй, более крупный пакет пошлин, запланированный на середину апреля в ответ на новые пошлины Трампа на сталь и алюминий», — говорится в публикации.

Один из европейских дипломатов рассказал изданию, что активнее всех свои интересы защищает французская сторона, из-за чего ей достается больше «ответных ударов».

Как сообщало ИА Регнум, еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович 12 марта заявил, что ЕС с 1 апреля введет торговые контрмеры в отношении товаров из США. По его словам, Вашингтон не оставил Брюсселю другого выбора.

Глава Белого дома 13 марта пригрозил ЕС ввести 200%-е пошлины на европейские вина, шампанское и другие напитки, если Брюссель не отменит 50%-й тариф на виски. По мнению американского лидера, эти меры пойдут на пользу производителям из США.

В январе Трамп анонсировал введение импортных пошлин против товаров из Евросоюза. Он обосновал такое решение «ужасным» отношением к США в Европе, где нет спроса на американские автомобили, сельхозпродукцию и другие товары.