Москва, 20 марта, 2025, 13:05 — ИА Регнум. Почти половина россиян не смогла сохранить номер телефона при переходе к другому мобильному оператору. Об этом следует из данных исследования ВЦИОМ и организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Смена мобильного оператора с сохранением номера — востребованная услуга, о ней знают 98% россиян, однако её получение не всегда доступно. Так, по данным исследования, почти половина россиян, желавших сохранить номер при смене мобильного оператора, не смогли этого сделать.

Исследование также показало, что переход с сохранением номера от оператора «большой четвёрки» (МТС, Билайн, МегаФон, Теле2) к банковскому оператору (Сбермобайл, Т-Мобайл, Газпромбанк, ВТБ) оказался труднее, чем переход к другому небанковскому оператору.

Большая часть (59%) пытавшихся сменить мобильного оператора считают, что процесс переноса номера должен занимать один-два дня, а 25% респондентов отметили, что готовы ждать три-пять дней. При этом респонденты отметили, что смена оператора с сохранением номера занимает больше времени, чем предполагает закон, который устанавливает максимальный срок в 8 дней.

Помимо длительности перехода процесс может усложнять нежелание оператора отпускать абонента и назойливость в предложении услуг. Об этом заявили девять и семь процентов респондентов соответственно. Также в качестве барьеров они назвали необходимость приехать в офис оператора, ошибки в персональных данных, непонятные условия перехода и невозможность получить ожидаемый выгодный тариф.

Среди других препятствий, с которыми сталкивались опрошенные при смене оператора, назывались: бюрократические препоны, заполнение избыточного числа документов; взыскание дополнительной платы, штрафы, пени; отказ оператора в услуге; отсутствие компенсации за неиспользованный тариф; неоднократная подача заявки.