Москва, 20 марта, 2025, 12:56 — ИА Регнум. Переговоры российской и американской делегации в Саудовской Аравии могут пройти в ближайшее время, сейчас согласовываются нюансы. Об этом 20 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Это может быть не само воскресенье, сейчас согласовываются последние нюансы. Самое начало следующей недели, действительно, речь идет о самых ближайших днях», — отметил он.

Представитель Кремля добавил, что переговоры будут посвящены в том числе черноморской инициативе. Он подчеркнул, что в этом вопросе очень много тоже нюансов, которые надо обсуждать.

«У нас был достаточно богатый опыт реализации черноморской инициативы. Мы выполняли тогда все условия, но условия по отношению к нам выполнены так и не были. Поэтому, конечно, это все, что называется, на берегу предстоит в нюансах обговорить», — указал Песков.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсудили урегулирование украинского конфликта, а также другие внешнеполитические темы и вопросы двухстороннего взаимодействия государств. Российский лидер поддержал предложение о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сразу отдав военным соответствующее распоряжение.

19 марта помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что провел переговоры с помощником российского лидера Юрием Ушаковым, в результате которых была выработана договоренность о том, что технические группы России и США в ближайшие дни встретятся на внеочередных переговорах в Саудовской Аравии

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что новые переговоры РФ и США состоятся 23 марта в Джидде. В состав американской делегации, по его словам, войдут Уолтц и госсекретарь Марко Рубио. По его словам, стороны согласовали проект договоренности по прекращению огня между Россией и Украиной не только по энергообъектам, но и по остальной инфраструктуре. Теперь будут обсуждаться детали, добавил он.

Черноморская зерновая инициатива (зерновая сделка) действовала с 22 июля 2022 года и предполагала предоставление российскими военными транспортного коридора для вывоза зерна с Украины на мировые рынки. 17 июля 2023 года Москва вышла из договоренностей, поскольку ни одно из её требований не было выполнено, а Киев, прикрываясь этой сделкой, использовал морские коридоры для подготовки терактов и перевозки оружия.