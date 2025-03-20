Москва, 20 марта, 2025, 12:52 — ИА Регнум. Россия и США обсуждали вопрос о том, кто будет главными переговорщиками со стороны Москвы на готовящейся российско-американской встрече в Джидде 23 марта. Об этом 20 марта заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Вопрос о главных переговорщиках со стороны РФ и США затрагивали 19 марта в ходе телефонного разговора помощник президента России Юрий Ушаков и советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц. Ранее, 18 марта, эту тему обсуждали по телефону президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, отметил Песков.

«Действительно, мы рассчитываем, что переговоры будут уже на экспертном уровне продолжаться и продолжатся в ближайшие дни. Об этом речь шла, в том числе и президенты говорили о необходимости таких переговоров», — заявил пресс-секретарь президента России.

Представитель Кремля добавил, что вопрос о главных переговорщиках окончательно не решен.

Как сообщало ИА Регнум, спецпосланник президента США Стив Уиткофф 19 марта заявил, что 23 марта в Саудовской Аравии в городе Джидде состоятся российско-американские переговоры. На них Москва и Вашингтон будут обсуждать ряд вопросов, включая урегулирование ситуации на Украине.

Песков 19 марта уточнил, что точная дата переговоров и состав участников встречи находятся на согласовании. В этот же день Уолтц заявил, что поговорил с российским коллегой.

Россия и США провели с момента инаугурации Трампа ряд переговоров. 12 февраля Путин и Трамп поговорили по телефону, обсудив в том числе урегулирование украинского конфликта. 18 февраля, состоялась встреча высокого уровня с участием Ушакова и Уолтца в Эр-Рияде. Через месяц, 18 марта, Путин и Трамп снова провели телефонный разговор, затронув ряд важных тем, включая украинское урегулирование.