Москва, 20 марта, 2025, 12:49 — ИА Регнум. Планы Евросоюза по милитаризации резко отличаются от настроя, который демонстрируют президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по мирному урегулированию. Об этом 20 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Aventurier Patrick/ABACA/ТАСС

В ходе брифинга он ответил на вопрос, были ли какие-либо сигналы от ЕС после телефонного разговора российского и американского лидеров, прошедшего 18 марта.

«Мы слышим ежедневно много сигналов со стороны Брюсселя. Главным образом сигналы со стороны Брюсселя и европейских столиц сейчас касаются планов по милитаризации Европы, что явно диссонирует с настроем президентов России и США искать пути выхода на мирный процесс урегулирования», — ответил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что ЕС фактически превратился в партию войны.

Как передавало ИА Регнум, Путин и Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили вопросы по разрешению украинского кризиса. Российский президент поддержал идею о перемирии, но добавил, что необходимо устранить основные причины конфликта, а также учесть законные интересы РФ в сфере безопасности.

Путин добавил, что необходимо остановить принудительную мобилизацию на Украине. Он также назвал главным условием для урегулирования конфликта полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 марта заявила, что ее план о выделении €800 млрд на укрепление обороны ЕС превратит объединение в оборонный союз. Она также призвала разворачивать оборонное производство в Европе, чтобы не покупать оружие за пределами Евросоюза.