Москва, 20 марта, 2025, 12:49 — ИА Регнум. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил своего коллегу из России Владимира Путина посетить Турцию и обсудить актуальные вопросы, на что российский лидер ответил согласием. Об этом 20 марта журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Алексей Никольский/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Туреции Реджеп Тайип Эрдоган

Ранее турецкие СМИ написали, что Эрдоган пригласил Путина в Турцию для обсуждения украинского конфликта.

«Есть действительно действующее приглашение президента России, и президент России с признательностью принял это приглашение. Вместе с тем пока по дипломатическим каналам сроки визита еще не согласованы», — ответил Песков на вопрос журналистов о возможной встрече двух лидеров.

При этом представитель Кремля отметил, что на этой неделе у Путина нет запланированных встреч на высшем уровне.

16 марта Эрдоган в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о поддержке его усилий по завершению конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Анкара с самого начала конфликта на Украине стремится «к справедливому и устойчивому миру» и продолжит придерживаться этой позиции.

Также в феврале он говорил, что его страна станет «идеальным местом» для возможных переговоров России, Украины и США. Он подчеркнул, что конфликт на Украине уже должен закончиться.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта Путин и Трамп подробно обсудили ситуацию на Украине. В ходе телефонного разговора российский лидер подтвердил принципиальную приверженность Москвы мирному урегулированию. Он поддержал предложение главы Белого дома о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал российским военным соответствующее распоряжение.

Кроме того, Путин, обсуждая вопрос перемирия, подчеркнул необходимость остановить принудительную мобилизацию на Украине. Он назвал ключевым условием для приостановки огня полное прекращение иностранной военной помощи и предоставление разведывательной информации Киеву.