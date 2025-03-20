Москва, 20 марта, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Протесты в Турции являются суверенным делом государства. Об этом 20 марта на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press

Ему задали вопрос, могут ли волнения стать поводом для разговора президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Нет, это не может и не будет поводом для телефонного разговора. Это суверенное дело Турции», — отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия сама не приемлет вмешательства в свои внутренние вопросы и придерживается такой же позиции касательно вмешательства в дела других государств.

Как сообщало ИА Регнум, утром 19 марта мэр Стамбула Экрем Имамоглу был задержан по подозрению в коррупции и доставлен в суд. В резиденции мэра Стамбула прошли обыски. Кроме того, были выданы ордера на задержание 100 человек, включая советника Имамоглу по связям с прессой Мурата Онгуна. Позднее стало известно, что они будут находиться под стражей в течение четырех дней.

Имамоглу представляет в Турции оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП). Его задержание может быть связано с расследованием дела о сотрудничестве с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Сразу после его задержания власти страны запретили уличные акции на ближайшие четыре дня, а полиция Стамбула перекрыла некоторые улицы города и центральную площадь Таксим.

Однако, невзирая на распоряжение властей, в Стамбуле, Анкаре и других турецких городах тысячи людей вышли на акции протеста. Лидер оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озел, выйдя к толпе в Стамбуле, назвал арест мэра «попыткой переворота» и обвинил власти в попытках сломить Имамоглу «дубиной правосудия».