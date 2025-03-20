Москва, 20 марта, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) может оставить дискриминационную политику против российских спортсменов после выборов нового главы комитета. Об этом 20 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Безусловно, мы надеемся, что все-таки принцип «спорт вне политики» восторжествует. И мы надеемся, что МОК в этом плане исправит ситуацию. Надеемся, что нам удастся… Участие наших спортсменов в международных соревнованиях—это очень важно», — сообщил представитель Кремля в ходе брифинга.

Ранее стало известно, что выборы президента МОК состоятся 20 марта в Афинах, новый глава вступит в должность в конце июня и сменит на этом посту Томаса Баха.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) от соревнований до дальнейшего уведомления. По словам директора по коммуникациям Марка Адамса, такое решение было принято из-за включения ОКР в свой состав олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

На это президент России Владимир Путин отметил, что подходы МОК по недопуску атлетов до участия в Олимпиаде противоречат самой природе спорта. Политики стали решать, на кого распространяется действие Олимпийской хартии, а на кого — нет, добавил глава государства и назвал решение МОК этнической дискриминацией. Путин уточнил, что необходимо скорректировать деятельность ОКР и нарастить усилия организации по международному сотрудничеству, несмотря на ограничения.

Затем 10 марта кандидат в президенты МОК Моринари Ватанабэ высказался за возвращение россиян на международные турниры. Тем не менее, он добавил, что российским атлетам не удастся выступить под флагом своей страны до окончания украинского конфликта.