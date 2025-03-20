Энгельс, Саратовская область, 20 марта, 2025, 13:14 — ИА Регнум. Правоохранители приступят к расследованию атак украинских беспилотников на город Энгельс в Саратовской области. Об этом 20 марта сообщили в главном региональном управлении СК РФ.

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В результате атаки дронов украинской армии в городе пострадали два человека. Также поступила информация о повреждении зданий двух детских садов, больницы и школы.

«Следственный комитет Российской Федерации установит детали произошедшего», — указано в Telegram-канале ведомства.

Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 20 марта Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке украинских БПЛА за всё время. Дежурные средства ПВО уничтожили над регионом 54 БПЛА. В Энгельсе от удара по Энгельсской городской клинической больнице №1 частично выбило окна, была ранена женщина. Также за медицинской помощью обратился мужчина.

Также в результате атаки дронов произошло возгорание на аэродроме в Энгельсе. В целях безопасности началась эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту СНТ.