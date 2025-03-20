Москва, 20 марта, 2025, 12:39 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 150 военнослужащих и четыре танка на белгородском направлении. Об этом 20 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Он отметил, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Угроеды и Степок Сумской области.

«ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, четыре танка, 19 боевых бронированных машин, из них четыре боевые машины пехоты, 12 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и два артиллерийских орудия. Уничтожен склад боеприпасов», — сообщил генерал.

Как передавало ИА Регнум, утром 18 марта ВСУ предприняли попытку вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. Всего в течение дня было пять атак. Всего в провокации было задействовано до 200 украинских боевиков и 29 единиц военной техники. Российские военные отразили все атаки и не допустили пересечения границы. В общей сложности ВСУ потеряли до 60 человек, оставшиеся были рассеяны.

19 марта группировка войск ВС РФ «Север» на белгородском направлении нанесла поражение формированиям ВСУ, в результате противник потерял за сутки свыше 70 военных.