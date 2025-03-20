Вашингтон, 20 марта, 2025, 13:14 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа сократила финансирование Пенсильванского университета (UPenn) на $175 млн из-за выступления пловца-трансгендера Лии Томас в студенческой лиге в 2022 году. Об этом стало известно из опубликованного Белым домом в соцсети Х отрывка из передачи Fox Business on X.

Mary Schwalm/AP/TASS Лия Томас

«Администрация Трампа «приостановила выделение $175 млн федерального финансирования Пенсильванскому университету» из-за его политики, заставляющей женщин соревноваться с мужчинами в спорте. Обещания даны, обещания выполнены», — говорится в публикации от 19 марта.

Ранее в 2022 году Томас стал победителем чемпионата Лиги плюща по плаванию. Затем 6 февраля 2025 года группа пловчих из сборной UPenn потребовала через суд аннулировать его результаты.

Как передавало ИА Регнум, иск в федеральный суд подали бывшие члены сборной университета по плаванию Грейс Эстабрук, Эллен Холмквист и Марго Качоровски, заявив, что университет позволил трансгендеру участвовать в спортивных соревнованиях при нарушении правил допуска. По словам девушек, не было проведено научного анализа для установления у атлета отсутствия «мужского соревновательного преимущества». Вместе с тем пловчихи пожаловались, что во время соревнований тем, кто не хотел пользоваться женской раздевалкой одновременно с трансгендером, не предоставили иных вариантов.

5 февраля Трамп подписал указ с запретом на участие трансгендеров в спортивных мероприятиях в учебных заведениях, где состязаются женщины и девушки. Он также пообещал защитить женский спорт от мужчин. В январе он заявил, что в США теперь признают только два гендера — мужской и женский.