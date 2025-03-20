Курск, 20 марта, 2025, 13:30 — ИА Регнум. В Курске суд взыскал более 4,1 млрд рублей с бывших руководителей Корпорации развития Курской области (КРКО) по делу о хищениях в крупном размере. Об этом 20 марта рассказали в объединенной пресс-службе областной судебной системы.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Ответчиками по иску Генпрокуратуры стали бывший глава корпорации Владимир Лукин и его экс-заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, арестованные по делу о мошенничестве.

Следствие установило, что они присвоили средства, выделенные на строительство оборонных сооружений, предоставив поддельные контракты.

Кроме физических лиц среди фигурантов оказалось восемь юридических лиц.

В пресс-службе судов отметили, что решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курском областном суде.

12 марта представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело о мошенничестве на сумму 156 млн рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид для линий заграждения в Курской области. По ее словам, в мошеннической схеме подозреваются должностные лица КРКО и две коммерческие организации.

8 марта стало известно, что на имя жены ранее арестованного Лукина был зарегистрирован легковой автомобиль BMW X6 с красивым номерным знаком 777. Отмечалось, что сейчас цена на номерные знаки 777 составляет от 0,5 до 7 млн рублей в зависимости от сочетаний цифр и букв.

Лукина задержали в декабре 2024 года по делу о строительстве фортификационных сооружений в курском приграничье. По информации следователей, из-за действий Лукина было необоснованно израсходовано более 173 млн рублей из бюджета. Перед этим в рамках этого же уголовного дела был заключен под стражу заместитель Лукина Грабин.

При этом, как установило следствие, с 2022 по 2023 год из федерального бюджета было выделено 19,4 млрд рублей для строительства защитных сооружений в регионе, которые были присвоены Лукиным, Грабиным и Мартьяновой. В преступной схеме также участвовал депутат областной думы Максим Васильев и аффилированные с ним компании «СИЭМИ» и «КТК Сервис».