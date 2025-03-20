Москва, 20 марта, 2025, 12:35 — ИА Регнум. Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в «Ростех», передал ВС России партию зенитных ракетно-пушечных систем «Панцирь-С» в рамках гособоронзаказа. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе госкорпорации.

MOD Russia/Global Look Press

Отмечается, что боевые машины прошли необходимые испытания и были приняты сотрудниками военной приемки. По данным «Ростеха», ЗРПК показывают высокую эффективность в зоне спецоперации.

«Боевые расчеты в процессе дежурства неоднократно обнаруживали и уничтожали сложные воздушные цели, например ракеты Himars и Storm shadow», — указано в Telegram-канале госкорпорации.

Там добавили, что «Панцирь-С» в ходе боевых действий показал способность поражать практически всю номенклатуру используемых противником средств воздушного нападения.

Как сообщало ИА Регнум, в августе прошлого года в условиях боевой работы прошли испытания новой модификации зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-СМ-СВ». Она предназначена для прикрытия Сухопутных войск Вооружённых сил РФ. В рамках модификации были установлены гусеничные шасси, позволяющие передвигаться по снегу и бездорожью.

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров во время февральской выставки IDEX 2025 сообщил, что «Панцирь» в ближайшее время будет оснащён лазерным оружием. По его словам, боевую технику постоянно улучшают, и недавно комплекс получил мини-ракеты для борьбы с беспилотниками, что позволило ему не использовать для таких целей более дорогие зенитные управляемые ракеты.