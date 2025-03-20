Греция, 20 марта, 2025, 12:48 — ИА Регнум. Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) 20 марта внесла бокс в официальную программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, соревнования проведет международная организация World Boxing.

Oscar J Barroso/Global Look Press

Участники 144-й сессии МОК приняли такое решение единогласно. На сегодняшний день в ответственную за проведение Олимпиады по боксу организацию World Boxing входят 84 национальные боксерские федерации. В феврале МОК временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне.

На ОИ-2024 в Париже боксерские соревнования проводились под руководством специальной рабочей группы МОК.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года Международная ассоциация бокса (IBA) провела женский чемпионат мира, куда сборную России допустили с российским флагом и гимном. Затем США и Великобритания выразили желание покинуть IBA и создать свою организацию любительского бокса — World Boxing. На это бывший боец ММА Джефф Монсон заявил, что США используют спорт как оружие и пытаются контролировать самоопределение остального мира.

Спустя год МОК принял решение исключить IBA из списка признанных международных федераций. Глава организации Умар Кремлев назвал подобное решение местью за попытки защитить честь атлетов.