Брюссель, 20 марта, 2025, 13:01 — ИА Регнум. В Евросоюзе настаивают на том, что при любых обстоятельствах откажутся принимать условия России по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 20 марта заявило агентство Bloomberg, ссылаясь на источник.

ИЗВЕСТИЯ

«Высокопоставленный чиновник из другой крупной державы ЕС во вторник настойчиво утверждал, что европейские страны ни при каких обстоятельствах не выполнят условия [президента России Владимира] Путина», — говорится в статье.

По информации издания, ЕС планирует наращивать расходы на оборону, пытаясь усилить свою роль в переговорах по Украине. Лидеры стран Евросоюза намерены провести встречу в Брюсселе, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Как передавало ИА Регнум, Путин и президент США Дональд Трамп 18 марта по телефону подробно обсудили варианты урегулирования украинского кризиса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя этот разговор, уточнил, что лидеры стран не обсуждали привлечение Евросоюза к переговорам по этому вопросу.

Спецпосланник президента США Кит Келлог в феврале заявил, что ЕС, скорее всего, не будет участвовать в переговорах по Украине. Он призвал учитывать реальное положение дел. В то же время американский чиновник пообещал, что европейские интересы будут учтены.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 13 марта подчеркнул, что его не интересует отношение Евросоюза к урегулированию украинского кризиса. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обвинила ЕС в сознательной подпитке эскалации конфликта. По ее мнению, Брюссель играет в опасные геополитические игры.