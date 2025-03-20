Киев, 20 марта, 2025, 16:59 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе онлайн-брифинга не стал прерывать общение с представителями СМИ ради звонка президента Франции Эммануэля Макрона, пообещав ему перезвонить позднее.

Global Look Press

На опубликованном украинским изданием «Страна. ua» видео можно заметить, как Зеленский берет телефон и на английском языке говорит французскому президенту, что пока общается с прессой. Глава киевского режима затем пообещал перезвонить Макрону через 15-20 минут.

Уточняется, что после этого Зеленский подтвердил, что это был звонок президента Франции, отметив, что они часто общаются, как правило, один раз в день.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 19 марта президент США Дональд Трамп пообщался с Зеленским по телефону. Американский лидер позднее сообщил, что стороны обсуждали его контакт с президентом России Владимиром Путиным.

Агентство Bloomberg 20 марта написало, что инициативы Макрона по урегулированию конфликта на Украине могут привести его к конфликту с американским лидером. По словам автора публикации, в то время, когда Трамп пытается достичь прекращения огня на Украине, президент Франции вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером хочет собрать представителей 37 стран для оказания военной поддержки Киеву.