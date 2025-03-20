Вашингтон, 20 марта, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Идея американского президента Дональда Трампа о передаче украинских атомных электростанций под контроль США выглядит нереализуемой. Об этом 20 марта пишет The New York Times со ссылкой на украинских экспертов.

Николай Лазаренко/РИА Новости

«Это была новая идея, которую украинские эксперты в области энергетики назвали, скорее всего, невыполнимой», — говорится в материале.

По их оценке, в соответствии с украинским законодательством, АЭС не могут быть приватизированы.

Также отмечается, что США могли бы помочь улучшить систему управления на станциях.

По информации издания, между Киевом и Вашингтоном нет согласия по поводу того, о каких станциях может пойти речь.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому защиту украинских энергообъектов, включая АЭС, посредством передачи их во владение Соединенных Штатов Америки. По ее словам, если США будут владеть энергообъектами на Украине, то это станет лучшей защитой.

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что руководство страны не видит проблемы в возможной передаче украинских АЭС под американское управление. По его словам, у США огромный технический опыт для управления этими станциями. При этом он подчеркнул, что при установлении контроля над АЭС не потребуется участия американских военных.

При этом Райт сообщил, что администрация Трампа пока не обсуждала возможность передачи АЭС на Украине под американский контроль.