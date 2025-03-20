Санкт-Петербург, 20 марта, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Строительство нового энергоблока началось на Ленинградской АЭС-2. Об этом 20 марта заявили в пресс-службе концерна «Росэнергоатома» в составе госкорпорации «Росатом».

Петр Ковалев/ТАСС

Отмечается, что началась заливка первого бетона в фундамент здания реактора энергоблока №4. Этот блок станет восьмым по счету во всей системе ЛАЭС.

«Это ключевой этап строительства. Новый энергоблок поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 заменит выбывающие мощности и обеспечит регион низкоуглеродной атомной энергией», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3954471" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Строительство нового энергоблока началось на Ленинградской АЭС-2

Кроме того, в пресс-службе добавили, что работы ведутся с опережением графика, а на самой площадке задействовано 500 специалистов.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта президент РФ Владимир Путин посетил церемонию заливки первого бетона в основание седьмого энергоблока ЛАЭС. В ходе мероприятия российский лидер поинтересовался, когда два новых блока введут в эксплуатацию. На это гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил, что строительство восьмого энергоблока назначено на 2025 год, и уже в 2030 году он начнет функционировать. Девятый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2031 году, добавил он.

Путин также отмечал, что Россия — мировой лидер в сфере атомных технологий. Страна также оказывает помощь другим странам по созданию с нуля атомной энергетики — «Росатом» сегодня ведет строительство 22 энергоблоков в семи государствах, подчеркнул глава государства.