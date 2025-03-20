Москва, 20 марта, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Роспотребнадзор держит на постоянном контроле ситуацию с лихорадкой Оропуш. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали 20 марта.

Cadu Rolim/Global Look Press

Роспотребнадзор исключил ее распространение на территории России, потому что в стране нет комаров и мух — переносчиков этой болезни. При этом туристов предупредили о риске заражения лихорадкой в странах Южной Америки, в том числе Боливии, Бразилии, Колумбии, Перу и на Кубе.

«Специалисты Роспотребнадзора проводят постоянный информационный мониторинг инфекционной заболеваемости в мире и информируют граждан о возникающих рисках и рекомендуемых мерах защиты здоровья», — отмечается в сообщении.

Специалисты пояснили, что для лихорадки свойственны сильная головная боль, мышечная ломка, озноб, светочувствительность, тошнота, рвота и сыпь.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля прошлого года Минздрав Бразилии сообщил, что в стране две девушки стали первыми в истории известными жертвами лихорадки Оропуш. Обеим погибшим было до 30 лет. По данным ведомства, в 2024 году было зарегистрировано 7236 случаев заболевания лихорадкой Оропуш в 20 штатах. Большинство из них — в Амазонасе и Рондонии.