Каспийск, Дагестан, 20 марта, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал развитие инфраструктуры Каспийской флотилии в ходе рабочего визита в Республику Дагестан. Об этом 20 марта сообщили в Минобороны.

Вадим Савицкий/ТАСС

«В ходе совещания Андрей Белоусов заслушал доклады главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Александра Моисеева и командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Олега Зверева по вопросам организации боевой подготовки военнослужащих флотилии, обустройстве инфраструктуры пункта базирования кораблей и вводу в строй новых объектов причального фронта», — отметила пресс-служба министерства.

В Каспийске строят комплекс новых гидротехнических сооружений, в том числе северный и южный оградительные молы длиной свыше 2 км. Возводятся причалы и береговая инфраструктура для стоянки и обслуживания кораблей, катеров и судов.

Белоусову сообщили, что на особом контроле решение вопросов соцобеспечения военных и их семей, в том числе предоставления служебного жилья. Министр обороны подчеркнул важность оперативного ввода объектов, посетив стройку нового здания штаба Каспийской флотилии. Отдельно отмечалось, что завершается строительство гарнизонного госпиталя на 150 койко-мест. Сдать его подрядчик намерен в мае 2025 года.

В завершение инспекции Белоусов вручил военным, отличившимся при выполнении задач в зоне спецоперации, госнаграды.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря прошлого года Белоусов проинспектировал подготовку морпехов Черноморского флота на одном из полигонов Южного военного округа. На полигоне он осмотрел лабораторию, на базе которой готовят боевые расчёты БПЛА различного назначения, в том числе FPV-дронов. Министр обороны поблагодарил личный состав соединения морской пехоты Черноморского флота за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе СВО, и вручил отличившимся военным государственные награды.