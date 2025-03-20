Москва, 20 марта, 2025, 13:30 — ИА Регнум. В России стартовал первый отборочный этап первого Всероссийского конкурса по разработке учебных материалов для учеников агротехнологических классов. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе проекта.

Егор Алеев/ТАСС

Победители и призеры в каждой номинации получат денежные призы — по 250 и 300 тыс. рублей.

Конкурс организовала платформа «Россельхозбанка» «Я в Агро» при поддержке Минсельхоза РФ. В конкурсе принимают участие учителя школ, преподаватели средних учебных заведений и вузов, имеющие опыт работы с учениками средних и старших классов.

Заместитель председателя правления «Россельхозбанка» Елена Батурова рассказала, что инициатива нацелена на поддержку талантливых учителей, которые готовы знакомить школьников с современными агротехнологиями и создавать увлекательные учебные материалы по профильным для агроотрасли предметам.

«Для участия в первом этапе достаточно разработать три темы в рамках основной образовательной программы и подготовить по ним материалы для проведения учебных занятий», — сообщила Батурова.

Она назвала главное условие участия в конкурсе: предложенные педагогами разработки должны знакомить школьников с агроотраслью в разрезе выбранного предмета.

Участникам основных номинаций предлагается подать на конкурс разработки для проведения уроков в 7–11-х классах по биологии, химии, физике и математике — тем предметам, которые ученики агротехклассов изучают на углубленном уровне, чтобы после окончания школы без труда сдать экзамены и получить аграрную специальность.

В конкурсе также открыта спецноминация, куда можно подавать материалы по любым предметам.

Чтобы стать участником первого этапа, достаточно подготовить учебные материалы по трем темам. Все работы будет оценивать жюри. Оно выберет для второго этапа 48 авторов с наибольшими баллами.

Участникам второго этапа нужно будет дополнить присланный ранее комплект материалов. Из них жюри отберет 24 финалистов, которые затем вместе с профессиональными методистами оформят конкурсные работы.

Среди финалистов жюри определит четырех победителей и 20 призеров, в том числе четырех призеров спецноминации. Все победители и призеры получат денежные призы. Церемония награждения пройдет в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень — 2025».

Работы финалистов опубликуют на базовой для агротехнологических классов цифровой платформе «Я в Агро. Агроклассы». Эти пособия будут доступны для учителей и школьников по всей России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что работа на селе требует высококвалифицированного персонала. Он призвал повышать внимание к работе в сельском хозяйстве. Для молодежи необходимо создавать условия, чтобы они стремились работать на селе. Государство будет делать всё, чтобы привлекать абитуриентов на аграрные специальности.

Как сообщало ИА Регнум, в России действует госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». Ее целью является сохранение доли сельского населения в России на уровне не менее 25,3%. Программу курирует вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Путин в октябре прошлого года назвал безусловным приоритетом развитие сельских территорий, а также повышение качества жизни сельчан.