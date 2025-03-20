Москва, 20 марта, 2025, 12:03 — ИА Регнум. Компания «МегаФон» первая среди российских операторов предложила своим абонентам услугу по чистке смартфонов и других гаджетов. Опция предполагает полное устранение загрязнений как с поверхности устройства, так и из динамиков, разъёмов и других труднодоступных мест. Воспользоваться услугой можно в объединённой розничной сети «МегаФона» и Yota.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Сначала сотрудник салона показывает клиенту состояние устройства под микроскопом, затем он проводит чистку специальными приборами и средствами. После механической чистки следует антибактериальная: все поверхности устройства обрабатывают специальной салфеткой, затем гаджет помещается в ультрафиолетовую камеру. Все используемые инструменты также проходят антибактериальную обработку.

В «МегаФоне» отметили высокую востребованность услуги: с сентября по декабрь 2024 года число запросов на чистку гаджетов возросло в среднем на 63% из расчёта на одну точку.

«В последние годы вырос средний срок владения смартфонами, и сейчас он может достигать пяти лет. Поэтому, на наш взгляд, услуга более чем актуальна», — отметил директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов.

Он также добавил, что владельцам гаджетов важно проводить чистку устройства не только для поддержания визуальной эстетики, но и для сохранения его в работоспособном состоянии. Например, засорение динамиков зачастую приводит к ухудшению качества звука.

Помимо смартфонов, доступна чистка наушников и другой мелкой портативной техники.

Проект запущен в сентябре 2024 года. Первыми точками, где появился сервис, стали 60 салонов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге и Свердловской области. Оператор в ближайшее время планирует запустить услугу в новых регионах, а впоследствии и во всех салонах объединённой розничной сети «МегаФон» и Yota. Первыми станут крупные регионы с самыми высокими показателями трафика в салонах.