Стубб для сдерживания России призвал вооружить Украину «до зубов»
Хельсинки, 20 марта, 2025, 12:38 — ИА Регнум. Для прекращения огня необходимо сдерживание России, которого можно достичь, только милитаризовав Украину «до зубов». Такое мнение 20 марта высказал президент Финляндии Александр Стубб.
«В основе сдерживания должна быть милитаризация Украины до зубов», — заявил он в интервью газете Politico.
Стубб добавил, что помимо этого нужно обеспечить Украине будущее членство в Евросоюзе и НАТО. Кроме того, по мнению финского президента, европейские страны должны усилить давление на Россию новыми санкциями и изъятием замороженных активов РФ.
17 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что в Евросоюзе пытаются создать из России искусственного внешнего врага, чтобы обосновать курс на милитаризацию Европы.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп подробно обсудили ситуацию на Украине. В ходе телефонного разговора российский лидер подтвердил принципиальную приверженность Москвы мирному урегулированию при устранении первопричин конфликта на Украине и соблюдении законных интересов РФ в сфере безопасности.
Путин подчеркнул, что для перемирия необходимо остановить принудительную мобилизацию на Украине. Он также назвал ключевым условием для приостановки огня полное прекращение иностранной военной помощи и предоставление разведывательной информации Киеву.
В это же время европейские политики говорят о дальнейшей поддержке Украины. Так, 19 марта Reuters написало, что минфин Германии запросил у комитета по бюджету одобрение дополнительной военной помощи Украине в размере 3 млрд евро.
20 марта Reuters заявило, что глава европейской дипломатии Кая Каллас собирается предложить на саммите Евросоюза предоставить Украине два млн снарядов военной помощи. Уточнялось, что их стоимость оценивается в 5 млрд евро. Каллас также неоднократно пыталась согласовать пакет помощи Украине в 40 млрд евро, но безуспешно.