Хельсинки, 20 марта, 2025, 12:38 — ИА Регнум. Для прекращения огня необходимо сдерживание России, которого можно достичь, только милитаризовав Украину «до зубов». Такое мнение 20 марта высказал президент Финляндии Александр Стубб.

IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press Президент Финляндии Александр Стубб

«В основе сдерживания должна быть милитаризация Украины до зубов», — заявил он в интервью газете Politico.

Стубб добавил, что помимо этого нужно обеспечить Украине будущее членство в Евросоюзе и НАТО. Кроме того, по мнению финского президента, европейские страны должны усилить давление на Россию новыми санкциями и изъятием замороженных активов РФ.

17 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что в Евросоюзе пытаются создать из России искусственного внешнего врага, чтобы обосновать курс на милитаризацию Европы.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп подробно обсудили ситуацию на Украине. В ходе телефонного разговора российский лидер подтвердил принципиальную приверженность Москвы мирному урегулированию при устранении первопричин конфликта на Украине и соблюдении законных интересов РФ в сфере безопасности.

Путин подчеркнул, что для перемирия необходимо остановить принудительную мобилизацию на Украине. Он также назвал ключевым условием для приостановки огня полное прекращение иностранной военной помощи и предоставление разведывательной информации Киеву.

В это же время европейские политики говорят о дальнейшей поддержке Украины. Так, 19 марта Reuters написало, что минфин Германии запросил у комитета по бюджету одобрение дополнительной военной помощи Украине в размере 3 млрд евро.

20 марта Reuters заявило, что глава европейской дипломатии Кая Каллас собирается предложить на саммите Евросоюза предоставить Украине два млн снарядов военной помощи. Уточнялось, что их стоимость оценивается в 5 млрд евро. Каллас также неоднократно пыталась согласовать пакет помощи Украине в 40 млрд евро, но безуспешно.