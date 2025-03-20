Лондон, 20 марта, 2025, 11:56 — ИА Регнум. Чиновников в Великобритании разозлило решение Евросоюза закрыть компаниям из страны доступ к оборонному фонду в 150 млрд евро. Об этом 19 марта написало издание Financial Times.

Yui Mok/Global Look Press

Согласно предложению Еврокомиссии Британия, США и Турция смогут принять участие в инициативе по перевооружению ЕС, только если подпишут соглашение о партнёрстве в области обороны и безопасности.

Один из анонимных источников оборонной промышленности Великобритании назвал подобное значительной проблемой.

«Мы видим огромное количество возможностей, и правильно, что Великобритания рассматривается как часть Европы. Но если ЕС — и особенно Франция — будут вести себя по этому поводу по-деловому, это подорвет всю философию совместной и единой Европы в плане обороны и безопасности», — цитируются его слова.

Отмечается, что подобное развитие событий стало победой для Франции. Власти активно лоббировали идею недопуска третьих стран к средствам фонда, призывая усиленно закупать вооружение лишь у государств — членов ЕС.

Великобритания же настаивала на включении в инициативу таких компаний, как BAE Systems и Babcock International, тесно связанных с оборонной промышленностью Италии и Швеции.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ее план перевооружения Евросоюза предполагает выделение 650 млрд евро из национальных бюджетов стран ЕС в течение четырех лет. Остальные 150 млрд евро предполагается получить за счет займов. Глава ЕК также предполагает мобилизацию частного сектора и перераспределение средств в других фондах. Спустя два дня лидеры стран ЕС согласовали план милитаризации на сумму €800 млрд, получивший название ReArm EU («Перевооружить Европу»).

В начале марта Financial Times писало о раздоре между Францией и Германией, который наметился на из-за планов перевооружения Евросоюза. Если Франция, имеющая крупнейший военно-промышленный комплекс в ЕС, выступила против привлечения третьих стран, то Германия предложила допустить участие государств, тесно сотрудничающих с ЕС. Дипломаты из Брюсселя обеспокоены тем, что инициатива по перевооружению может оказаться заморожена, подчеркивалось в материале.