Братислава, 20 марта, 2025, 11:45 — ИА Регнум. Братислава не поддержит новые санкции против Москвы, если они будут мешать мирным переговорам по Украине. Об этом 20 марта заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«Допускаю, что, если мы будем понимать попытку дальнейших санкций как что-то, что должно разбить мирный процесс, мы готовы наложить вето на это», — сказал глава кабмина республики в ходе заседания комитета парламента по европейским делам.

Фицо также напомнил, что изначально Евросоюз ввел ограничительные меры против России из-за спецоперации на Украине, однако сейчас идет поиск мирного разрешения ситуации, и санкции могут стать препятствием.

«Да, может случиться так, что придет момент, когда мы скажем: мы не согласны (с санкциями. — Прим. ред.), поскольку думаем, что это против мирных шагов, которые делаются сейчас», — подытожил премьер-министр.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля главы МИД европейских стран приняли 16-й пакет санкций против РФ, включающий меры против 48 физлиц и 35 организаций, запрет на поставки первичного алюминия, отключение 13 банков и организаций от системы SWIFT, а также ограничения на товары двойного назначения и на транзакции в отношении ряда российских аэропортов и портов. Затем глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что страны Евросоюза продолжат работу над следующим, 17-м комплексом антироссийских ограничений.

На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит предпосылок для возобновления диалога с Евросоюзом, поскольку лидеры стран ЕС не отходят от санкционной политики. Действия ЕС идут в контрасте с настроем США на поиски мирных путей урегулирования на Украине, добавил он.

18 марта президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры по телефону, чтобы обсудить ситуацию на Украине. По итогам разговора глава российского государства подтвердил приверженность Москвы мирному урегулированию при устранении первопричин конфликта и соблюдении законных интересов РФ в сфере безопасности.

Ранее в тот же день российский лидер отметил, что санкции являются механизмом системного стратегического давления на РФ. Тем не менее ограничения стали катализатором позитивных структурных изменений в российской экономике, а отечественный бизнес смог адаптироваться и запустить альтернативные механизмы сотрудничества с зарубежными партнерами. Он также добавил, что всего против России было введено 28 595 санкций — против физических и юридических лиц.