Москва, 20 марта, 2025, 12:03 — ИА Регнум. На съезде, состоявшемся 19 марта в Москве, партия «Новые люди» представила ряд проектов, в том числе по демографии. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе партии.

В съезде, приуроченном к пятилетию партии, приняли участие делегаты более чем из 70 регионов. В российских регионах «Новые люди» насчитывают 564 депутата и 79 отделений. Еще четыре отделения планируется открыть в 2025 году.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев заявил, что партия не боится предлагать и реализовывать смелые решения.

Открывая съезд, зампредседателя «Новых людей» Александр Даванков отметил, что создана сильная команда, доказавшая, что политика может быть честной и профессиональной.

К участникам съезда обратился первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, зачитав поздравление президента РФ Владимира Путина. Глава государства в послании отметил вклад «Новых людей» в развитие законодательства, поддержку бизнеса, совершенствование образования и внедрение передовых технологий.

Партия анонсировала проект по демографии, который возглавит Анфиса Чехова. В рамках проекта «Новые люди» в ближайшее время внесут законопроект по налоговому декрету для молодых семей с детьми.

Одним из ключевых моментов съезда было выступление Сарданы Авксентьевой, представившей проект «Нейромэр». Эта инициатива предполагает внедрение цифровых технологий в городское управление. Она сообщила, что «Нейромэр» сделает управление городами более эффективным и прозрачным. Он позволит анализировать запросы жителей, экономические показатели, транспортные потоки.

Даванков на съезде рассказал о других инициативах партии. Среди них — «Семейный чекап». Сейчас, если человек хочет пройти диспансеризацию, ему положен выходной. Партия предложила аналогичный «отгул» раз в год при посещении семейного психолога.

«Стройная Россия» — еще один проект «Новых людей» по здоровому образу жизни. Каждый желающий может присоединиться к проекту, а участник с лучшим результатом получит денежный приз.

«Мы запустили много хороших проектов. Например, «Сталкингу. Нет», чтобы женщин перестали преследовать. А пока закон на рассмотрении, работает еще один наш проект — «Бить надо первой». Благодаря ему Алиса Иринина показала всей стране, как общаться со слишком настойчивыми ухажерами», — рассказал Даванков.

Партия «Новые люди» образована в 2020 году. В 2023 году «Новые люди» объединились с «Партией роста». Соответствущее соглашение подписали лидеры партий Алексей Нечаев и Борис Титов.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в январе назвал демографические вызовы главными для России. Для многодетных семей в стране необходимо создавать максимально комфортные условия. России нужны передовые инструменты, способные обеспечить опережающий рост качества жизни в малых городах в среднесрочной перспективе, подчеркнул глава государства.