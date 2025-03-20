Вашингтон, 20 марта, 2025, 11:42 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп положительно ответил на просьбу главы киевского режима Владимира Зеленского о поставках украинским формированиям дополнительных средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом вечером 19 марта заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Sebastian Gollnow/Global Look Press

Левитт отметила, что в ходе телефонного разговора с американским лидером глава киевского режима попросил дополнительных поставок средств ПВО, в частности зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

«И президент Трамп согласился работать над тем, что имеется, особенно в Европе», — рассказала она.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп пообщался с Зеленским по телефону вечером 19 марта. После этого глава Белого дома заявил, что в ходе беседы стороны обсуждали его контакт с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, Трамп предложил Зеленскому взять под защиту энергетические объекты на Украине, включая АЭС, путем передачи их во владение США. По словам американского лидера, Вашингтон таким образом мог бы оказать большую помощь Киеву в этой сфере.

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая 17 марта заявила, что силы ПВО украинской армии сбивают около половины собственных самолетов и вертолетов. Так она прокомментировала сообщение о присвоении звания героя Украины летчику Алексею Месю, которого на американском истребителе F-16 сбила «собственная ПВО».

Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно указывал на то, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации на Украине. Российский лидер подчеркивал, что поставки оружия Киеву только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте.