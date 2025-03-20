Киржач, Владимирская область, 20 марта, 2025, 11:29 — ИА Регнум. В Киржачском районе Владимирской области на участке дороги А-108 произошло массовое ДТП с участием школьного автобуса. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба района.

Elena Mayorova/Global Look Press

Уточняется, что в школьном автобусе в момент аварии не было детей, он возвращался с заправочной станции.

«По предварительным данным, причиной ДТП стали погодные условия, в результате чего легковой автомобиль совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся со школьным автобусом, после чего произошло столкновение с другими легковыми автомобилями», — сказано в сообщении администрации района.

При столкновении автомобилей пострадали два человека, которые находились в легковых машинах. На место оперативно отправились спасательные службы и врачи, добавили в администрации. Пострадавших госпитализировали в Киржачскую районную больницу.

Как передавало ИА Регнум, 23 января на 88-м км автодороги Волгоград — Котельниково — Сальск столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль Hyundai ix35, после чего автобус опрокинулся. В результате пострадали семь человек, шестеро из которых дети. Один школьник погиб.