Москва, 20 марта, 2025, 11:20 — ИА Регнум. В России следует повысить оплату труда учителей. Об этом 20 марта заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов

«Мы за то, чтобы система оплаты труда учителей повышалась. <…> И нам нужно реализовывать систему оплаты труда», — сказал он на заседании комитета Госдумы по просвещению.

По словам Кравцова, также необходимо вернуть практику упорядоченных штатных расписаний для педагогов.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в 2026 году в России утвердят новую систему оплаты труда учителей. Подобная система необходима для устранения диспропорции в зарплатах.

Вице-премьер также отметил, что будут разработаны дополнительные меры поддержки для молодых медработников и педагогов в рамках уже существующих федеральных гарантий. Ранее он рассказывал, что учителя будут получать денежное вознаграждение за успехи своих учеников. По его словам, это будет прописано в Стратегии развития образования.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что в 2025 году ряд регионов РФ опробует более справедливую модель системы оплаты труда бюджетников. К 2027 году планируется распространить её на всех сотрудников бюджетной сферы.