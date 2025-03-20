Вашингтон, 20 марта, 2025, 11:23 — ИА Регнум. Предложения президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу разрешения украинского конфликта могут привести его к столкновению с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом 20 марта сообщило агентство Bloomberg.

White House/Global Look Press

«Усилия Макрона [по Украине] ставят его на путь столкновения с президентом США Дональдом Трампом, настаивающем на скорейшем прекращении огня, которое потребует от европейских стран прекращения поставок оружия на Украину», — говорится в публикации.

По словам автора материала, в то время как Трамп добивается прекращения огня на Украине, французский президент принял глав минобороны более чем 30 государств, намереваясь совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером собрать представителей 37 стран для оказания военной поддержки киевскому режиму.

При этом отмечается, что пока попытки Макрона укрепить отношения с администрацией США встречают серьезные препятствия.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта президент Франции заявил о готовности без согласования с Россией направить воинский контингент на Украину и разместить несколько тысяч военных из стран Европы в Киеве, Львове и Одессе. Он также назвал Украину «суверенной» и отметил, что если Киев попросит союзные силы о прибытии, то якобы «не России принимать это или нет».

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 17 марта заявил, что идея Макрона ввести на украинскую территорию миротворческие контингенты Запада является ловушкой для главы Белого дома, потому что она может привести США к прямому противостоянию с Россией. Он также отметил, что такой шаг Запада станет прямой оккупацией исторически южнорусских земель.

Позднее в этот же день зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае отправки западных миротворцев на помощь киевскому режиму это будет означать войну России с альянсом. Политик также назвал выступающих за это западных политиков «идиотами» и призвал их вначале советоваться на эту тему с американским лидером.