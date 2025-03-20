Домодедово, Московская область, 20 марта, 2025, 11:10 — ИА Регнум. Таможенники в аэропорту «Домодедово» пресекли контрабанду самоцветов из Индии: в нижнем белье российской туристки были найдены драгоценности на 1,2 млн рублей. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

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Отмечается, что в ручной клади туристки сотрудники ФТС обнаружили четыре самоцвета, а позже, при личном досмотре, в нижнем белье женщины обнаружили еще 75 драгоценных камней. Женщина объяснила, что приобрела ювелирное сырье для изготовления украшений, а такой способ перевозки выбрала для того, чтобы камни не получили повреждений.

«Экспертиза показала, что это обработанные минералы — изумруды, аметист, кошачий глаз и цирконий», — добавляется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября прошлого года таможенники задержали участницу мировых конкурсов красоты Софию Никитчук — женщина незаконно перевозила ювелирные украшения на сумму в 12 млн рублей.

Среди украшений были золотые часы Patek Philippe, а также два кольца и колье Cartier. Никитчук пояснила, что не декларировала украшения, так как это её личные вещи.