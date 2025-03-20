Саратов, 20 марта, 2025, 11:09 — ИА Регнум. Режим ЧС муниципального уровня ввели в Энгельсском районе Саратовской области после массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом 19 марта рассказал глава района Максим Леонов.

Пелагия Тихонова/РИА Новости

«Подписано постановление о введении на территории района режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня», — написал он в Telegram-канале.

Чиновник подчеркнул, что в социальных учреждениях района продолжают устранять последствия атаки БПЛА.

По словам Леонова, в скором времени муниципальная комиссия начнет объезжать места, чтобы зафиксировать повреждения и размер ущерба для определения размера материальной помощи.

Ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что в ночь на 20 марта Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке украинских БПЛА за все время. Дежурные средства ПВО уничтожили над регионом 54 БПЛА.

В Энгельсе от удара по Энгельсской городской клинической больнице №1 частично выбило окна, была ранена женщина. Также за медицинской помощью обратился мужчина.

К тому же сообщается о частично поврежденных окнах в двух детских садах и школе, а также ущербе, нанесенном частному дому в районе Соколовой горы. Дети и сотрудники сада не пострадали.

Позже появилось сообщение о возгорании на аэродроме в Энгельсе из-за атаки БПЛА. В целях безопасности проводится эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту СНТ.