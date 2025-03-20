Чита, 20 марта, 2025, 10:57 — ИА Регнум. Забайкальский краевой суд вынес приговор двум подросткам из Читы за диверсию на станции мобильной связи. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.

Ilya Moskovets/Global Look Press

Установлено, что в августе 2024 года 16-летний молодой человек в мессенджере Telegram начал общаться с куратором с Украины. Тот предложил заплатить 30 тыс. рублей за поджог критически важного объекта. Подросток решил исполнить задание вместе с 17-летним знакомым. Осенью 2024 года они пробрались на базовую станцию сотовой связи на окраине Читы, облили оборудование бензином и подожгли его, записав преступление на видео для куратора. Ущерб имуществу составил более 350 тыс. рублей.

«Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ с назначением наказания в виде шести лет лишения свободы в воспитательной колонии», — указано в сообщении.

В пресс-службе суда уточнили, что куратор подробно инструктировал ребят по поджогу и мерам конспирации. Согласно приговору, один из подростков проведет шесть лет в воспитательной колонии, другой — 6,5 года.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля в Калининграде силовики задержали подозреваемых в попытке поджога вышки сотовой связи по заданию киевского режима. За деньги куратор с Украины предложил им поджечь электропитающее оборудование.

В том же месяце уголовное дело о диверсии возбудили против студента Мирнинского регионального технического колледжа, который по заданию украинских спецслужб поджёг станцию сотовой связи. За преступление молодому человеку пообещали 27 тыс. рублей.