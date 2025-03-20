Пекин, 20 марта, 2025, 10:57 — ИА Регнум. Нежелание Запада прекратить военную помощь Украине по требованию России ради полного прекращения огня только усложняет путь к миру. Об этом 20 марта написала газета China Daily.

Mauricio Campino/Global Look Press

Автор статьи прокомментировал итоги телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Настойчивость Москвы в том, что полное прекращение огня зависит от того, прекратит ли Запад всю военную и разведывательную поддержку Украины, подчеркивает взаимное недоверие, которое подпитывает конфликт. Украина и ее западные союзники отвергли это требование, что еще больше усложнило путь к миру», — сказано в материале.

По мнению автора, это решение Запада создало тупиковую ситуацию, которая подтверждает фундаментальную истину о том, что страны не должны строить свою безопасность на незащищенности другой.

При этом в статье признали успехи, которых удалось достичь с помощью переговоров двух лидеров. Разговор также показал, что быстрого решения конфликта не может быть.

«Общее понимание, достигнутое на переговорах Трампа и Путина, хотя и далеко от прорыва, но все же является шагом в правильном направлении. То, что и Украина, и Россия указали на готовность положить конец конфликту, дает проблеск надежды и импульс для продолжения мирных усилий», — пишет China Daily.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта Путин и Трамп подробно обсудили ситуацию на Украине. В ходе телефонного разговора российский лидер подтвердил принципиальную приверженность Москвы мирному урегулированию при устранении первопричин конфликта на Украине и соблюдении законных интересов РФ в сфере безопасности.

Путин поддержал предложение главы Белого дома о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал российским военным соответствующее распоряжение.

Глава киевского режима Владимир Зеленский также заявил, что согласен остановить удары по энергетическим объектам. При этом 19 марта украинские дроны ударили по объекту российской энергетической инфраструктуры.

Кроме того, Путин, обсуждая вопрос перемирия, подчеркнул необходимость остановить принудительную мобилизацию на Украине. Он назвал ключевым условием для приостановки огня полное прекращение иностранной военной помощи и предоставление разведывательной информации Киеву.

В это же время европейские политики говорят о дальнейшей поддержке Украины. Так, 19 марта Reuters написало, что минфин Германии запросил у комитета по бюджету одобрение дополнительной военной помощи Украине в размере 3 млрд евро.

Кроме того, 17 марта Совет Евросоюза утвердил выплату Киеву очередного транша макрофинансовой помощи на 3,5 млрд евро. О возобновлении помощи Украине в этот день заявил и командующий ВВС Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.