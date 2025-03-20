Севастополь, 20 марта, 2025, 10:45 — ИА Регнум. Около здания законодательного собрания Севастополя обнаружили прикрепленный под автомобилем сверток. Об этом 20 марта сообщило правительство города.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Утром [20 марта] во время осмотра автомобилей на площадке стоянки автотранспорта в районе ул. Ленина дом 3 (здание заксобрания) под днищем одного из автомобилей, по предварительной версии, обнаружен прикрепленный сверток», — говорится в Telegram-канале правительства Севастополя.

Уточняется, что в данный момент проводится проверка, место обнаружения свертка оцеплено. Из-за инцидента ряд маршрутов общественного транспорта изменил схему движения, в связи с чем горожанам рекомендовали планировать передвижение по городу с учетом этого.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября 2024 года в Севастополе на улице Шевченко взорвалась машина. Губернатор города Михаил Развожаев уточнил, что в результате этого погиб российский военнослужащий.

Следственный комитет РФ возбудил по этому факту уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Также была опубликована видеозапись с места взрыва, на которой видно, как следователи фотографируют с разных ракурсов повреждённый автомобиль с частично сорванной крышей и серьёзно пострадавшими дверями и салоном.