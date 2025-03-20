Вашингтон, 20 марта, 2025, 10:57 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с утверждением, что он знает, каким способом можно привлечь внимание главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом 20 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Bonnie Cash — Pool via CNP/Global Look Press

«Макрон считает, что Трамп ценит личные связи… Президент Франции сказал помощникам, что, хотя Трамп не очень хороший слушатель, если вы найдете правильный аргумент, вы сможете привлечь его внимание», — заявили они.

По словам автора публикации, на фоне того, что лидеры стран Европы всячески пытаются понять ход мыслей новой администрации США, давно существующие отношения Трампа и Макрона дают последнему важную роль, так как он стал своего рода «точкой отсчета» во взаимодействии с главой Белого дома.

Как рассказал один из источников, лидер одной из стран Южной и Северной Америки обращался к французскому президенту с просьбой помочь понять, как общаться с Трампом. При этом, по словам одного из чиновников Франции, Макрон после прошедшего в марте саммита ЕС связывался с Трампом и на протяжении получаса обсуждал с американским лидером итоги этого мероприятия.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля в Белом доме состоялась встреча Трампа с Макроном, при этом американский лидер не стал встречать своего французского коллегу, и тому пришлось войти в здание самостоятельно.

Позднее, 25 февраля, западные СМИ написали, что Трамп снова унизил Макрона тем, что посадил его на приставном стуле у края стола в Белом доме во время видеоконференции лидеров «Большой семёрки». При этом также находившийся в Овальном кабинете вице-президент США Джей Ди Вэнс сидел в отдельном кресле.

Издание Politico 26 февраля написало, что президент Франции впустую потратил время, пытаясь получить от США гарантии безопасности для Украины. По словам одного из европейских дипломатов, в этом вопросе сохраняется стратегическая двусмысленность.