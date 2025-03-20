Энгельс, Саратовская область, 20 марта, 2025, 10:51 — ИА Регнум. Один из двух пострадавших при атаке украинских беспилотников на Энгельс находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом 20 марта сообщил заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер.

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По его словам, врачи продолжают обследование пострадавшего. Состояние второй пострадавшей — — пациентки Энгельсской городской больницы № 1, по которой пришелся удар обломками одного из БПЛА, — врачи оценивают как удовлетворительное, угрозы для жизни нет.

Грайфер также добавил, что в связи с атакой внесены изменения в работу скорой помощи. «Скорая» отвозит пациентов для госпитализации в учреждения здравоохранения Саратова, где есть свободные койки.

Как сообщало ИА Регнум, два человека пострадали в Энгельсе в результате атаки беспилотников украинской армии в ночь на 20 марта. Над территорией Саратовской области за ночь сбито 54 дрона ВСУ. Губернатор региона Роман Бусаргин назвал эту атаку на Саратов и Энгельс самой массированной за всё время.

Позже появилось сообщение о возгорании на аэродроме в Энгельсе из-за атаки БПЛА. В целях безопасности проводится эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту СНТ.