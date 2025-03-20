Москва, 20 марта, 2025, 11:29 — ИА Регнум. В Москве 19 марта состоялось пленарное заседание VI Международного форума «Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес». Об этом сообщили в пресс-службе депутата Госдумы от «Единой России» Марии Васильковой.

Денис Абрамов/РИА Новости

Форум является площадкой для обсуждения ключевых механизмов господдержки химической отрасли, в том числе мер по стимулированию инвестиций, разработке инновационных технологий и созданию условий для развития отечественного производственного оборудования и сырьевой базы.

Как отметила Василькова, реализация федерального проекта «Опережающая подготовка и переподготовка квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии» — важный шаг к преодолению кадрового дефицита в химической отрасли. Проект создан для подготовки высококвалифицированных специалистов и привлечения талантливых молодых кадров в химическую промышленность.

Проект включает комплекс системных мер, направленных на трансформацию кадрового потенциала отрасли. В числе ключевых инициатив — создание Центра опережающей подготовки и переподготовки кадров, разработка и внедрение современных образовательных программ, поддержка академической мобильности преподавателей и студентов. Кроме того, он предусматривает масштабное обновление материально-технической базы.

Индустриальной аспирантуре авторы инициативы уделили особое внимание. Это программа адресной поддержки молодых ученых, ведущих прикладные исследования в интересах реального сектора экономики.

«Также предусмотрены гранты для талантливых педагогов и развитие программ наставничества для передачи практических знаний. В результате к 2030 году проект позволит сократить дефицит квалифицированных специалистов в отрасли на 90%», — сообщила Василькова.

Как отметила депутат, успешная реализация федерального проекта невозможна без активного участия бизнеса. Предприятия будут участвовать в создании образовательных программ и профессиональных стажировок. Важна и поддержка регионов в модернизации системы подготовки кадров, включая обновление инфраструктуры и запуск современных цифровых платформ для обучения.

«Только в такой связке — бизнеса, государства и регионов — проект сможет стать драйвером качественного обновления кадрового потенциала и технологического развития отрасли», — отметила Василькова.

Минобрнауки РФ уже задействует инструменты для оперативного восполнения кадрового дефицита на предприятиях. Образовательные организации вместе с предприятиями могут получить до 30 млн рублей субсидии на обучение сотрудников по актуализированным программам дополнительного профессионального образования. До 40 млн рублей им могут выделить на реализацию региональных проектов по модернизации системы подготовки кадров в сфере новых материалов и химии.

Как сообщила депутат, соответствующие заявки можно подавать до 21 марта. Она подчеркнула, что федеральный проект «Опережающая подготовка и переподготовка квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии» — это не просто инструмент для решения актуальных вызовов, с которыми сталкивается химическая отрасль. Этот проект является стратегической инвестицией в долгосрочное технологическое лидерство России.

Депутат также напомнила, что федеральный проект является частью национального проекта технологического суверенитета «Новые материалы и химия».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Василькова рассказала, что работа над нацпроектом «Новые материалы и химия» играет большую роль в укреплении суверенитета России. Химическая промышленность — важная сфера для укрепления российского суверенитета, подчеркнула депутат. Те, кто работает над проектом, должны предложить комплексное решение, позволяющее привлечь к его реализации крупные химические компании и максимально эффективно концентрировать ресурсы, в том числе государственные, отмечала Василькова.

В сентябре 2024 года Минфин России сообщил, что в ближайшие три года на реализацию нацпроекта «Новые материалы и химия» из федерального бюджета выделят 55,6 млрд рублей.