Москва, 20 марта, 2025, 10:35 — ИА Регнум. Жительница Крыма призналась в сборе и передаче данных о местоположении российских военных объектов по заданию украинской разведки. Региональное УФСБ России опубликовало кадры допроса 20 марта.

Кадр из видео

Отмечается, что через несколько месяцев после начала спецоперации женщина начала следить за украинскими новостными изданиями, в том числе подписалась на Telegram-канал некоего «партизанского движения». Затем сфотографировала военную технику, располагавшуюся в Джанкое, и отправила администратору канала. По ее словам, после продолжительного общения ей предложили сотрудничество.

«На криптокошелек они (разведка Украины. — Прим. ред.) присылали деньги. От $30 до $100 приходило в зависимости от объемов собранной информации… я собирала информацию приблизительно с сентября 2023 года до мая 2024», — рассказала задержанная в ходе допроса.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3954447" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Жительница Крыма собирала, хранила и передавала украинской стороне сведения о военных объектах ВС РФ

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, на данный момент ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Как ранее передавало ИА Регнум, 17 марта в Херсонской области задержали мужчину по подозрению в госизмене. По данным ФСБ, в октябре 2023 года он через родственницу передал украинским спецслужбам данные о дислокации части ВС РФ в регионе. Мужчине грозит 20 лет заключения.

14 марта был задержан 29-летний житель Керчи, подозреваемый в передаче сведения о состоянии объектов критической инфраструктуры региона Главному управлению разведки минобороны Украины. В ведомстве отметили, что речь также шла о Феодосийской нефтебазе, военном аэродроме и Крымском мосте.