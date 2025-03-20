Москва, 20 марта, 2025, 10:25 — ИА Регнум. Сборная России выйдет на матч с Замбией с абсолютно иным настроем. Такое мнение 20 марта высказал экс-наставник национальной команды Станислав Черчесов.

Pavel Kashaev/Global Look Press Станислав Черчесов

«Нам предстоит хороший матч. Убежден, что у нашей сборной будет совершенно другой настрой и состав», — отметил он в эфире телеканала «Матч ТВ».

Специалист добавил, что команду соперника хотелось бы видеть в максимально основном составе.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта российская сборная одержала победу над командой Гренады в товарищеском матче со счетом 5:0. Голами отметились футболисты Данил Пруцев, Арсен Адамов, Даниил Фомин, Зелимхан Бакаев и Артем Дзюба. Последний побил рекорд Александра Кержакова, который забил 30 голов в составе национальной команды.

С учётом последней игры общий счёт в семи последних встречах сборной России стал 39:0 в ее пользу. До этого российские футболисты обыграли сборные Кубы (8:0), Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

Со сборной Замбии российские футболисты встретятся 25 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве. Игра начнется в 20:00.