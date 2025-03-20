Кемерово, 20 марта, 2025, 10:27 — ИА Регнум. Экс-заместитель губернатора Кемеровской области по строительству, кандидат в губернаторы региона на выборах 2018 года Эдуард Балабан приговорен Заводским районным судом Кемерова к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тыс. рублей по делу о мошенничестве. Об этом 20 марта сообщили в объединенном пресс-центре судов региона.

Администрация Кемеровской области Эдуард Балабан

«Приговором Заводского районного суда города Кемерово Эдуард Балабан признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»)», — процитировал представителя пресс-центра ТАСС.

Он уточнил, что экс-заместителя губернатора Кузбасса приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, а также к штрафу в размере 500 тыс. рублей.

Балабан находился на посту заместителя губернатора Кемеровской области по строительству в период с декабря 2013 года по август 2014 года. По информации следователей, в феврале 2022 года он предложил знакомому договориться с одним из правоохранителей о прекращении уголовного дела против того за 7 млн рублей. При этом экс-заместитель губернатора не собирался выполнять договоренность и не имел к этому возможностей. Во время судебных слушаний Балабан полностью признал вину и возместил причиненный ущерб потерпевшему.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта Ленинский районный суд Ростова арестовал на два месяца экс-главу городского управления МВД Сергея Шпака по подозрению в получении взяток и мошенничестве. Днем ранее Шпака задержали в рамках уголовного дела по п. «в» ч. 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») и ч. 3 ст.159 УК РФ («Мошенничество»).

Гендиректора одного из предприятий дорожного хозяйства в Запорожской области 12 марта задержали за хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Он умышленно завысил объем выполненных работ при исполнении госконтракта, чем причинил ущерб бюджету региона на более 13 млн рублей.