Оттава, 20 марта, 2025, 10:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли осудила Китай за то, что в этой стране казнили четырех канадцев. Об этом она заявила журналистам.

Adrian Wyld/Global Look Press Мелани Жоли

«Мы решительно осуждаем казнь канадцев в Китае», — сказала Жоли 19 марта.

Министр пояснила, что граждане Канады имели второе гражданство — китайское. Она добавила, что казнили их по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками. Других подробностей глава МИД не привела.

Жоли также подчеркнула, что лично несколько месяцев следила за судьбой осужденных. Она заявила, что вместе с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо просила власти КНР о снисхождении к этим людям.

В 2022 году в Китае двое подозреваемых в трансграничной контрабанде наркотиков были приговорены судом к смертной казни. Еще двое получили пожизненные сроки, а восемь других приговорили по меньшей мере к 10 годам тюремного заключения.