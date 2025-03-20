Минск, 20 марта, 2025, 10:05 — ИА Регнум. Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится 25 марта. Об этом 20 марта сообщил ЦИК республики.

Владимир Смирнов/ТАСС

«После подписания акта о принесении присяги председатель ЦИК Беларуси вручит главе государства удостоверение президента Республики Беларусь», — сообщили в избиркоме.

Согласно конституции Белоруссии, президент приносит присягу в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного и Верховного судов. Инаугурация должна состояться не позднее двух месяцев со дня избрания президента.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. Победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. За него проголосовали 86,82% избирателей. Явка составила 85,7%.

Кандидат от Компартии Белоруссии Сергей Сыранков набрал 3,21%, представителл Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич — 2,02%, независимый кандидат Анна Канопацкая — 1,86%, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк — 1,74%.