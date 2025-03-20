Новороссийск, Краснодарский край, 20 марта, 2025, 10:02 — ИА Регнум. Площадь пожара, ранее вспыхнувшего на мусорном полигоне в Новороссийске, уменьшилась до 1700 квадратных метров. Об этом 20 марта сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Администрация и Дума города Новороссийска

«Площадь возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 1700 кв. метров. Продолжается проливка водой и отсыпка грунтом очагов пожара», — говорится в Telegram-канале опрештаба.

Отмечается, что выполнено свыше 2,2 тыс. рейсов самосвалов, в результате чего завезено свыше 34,1 тыс. кубометров грунта. В работах по ликвидации возгорания участвуют 90 человек и задействованы 43 единицы техники.

Как сообщало ИА Регнум, днем 19 марта на территории промзоны и складов в подмосковных Химках загорелся строительный мусор. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, на место прибыли сотрудники противопожарных служб.