Москва, 20 марта, 2025, 09:55 — ИА Регнум. В настоящее время в 11 российских регионах происходит активная фаза развития весеннего половодья, паводковыми водами подтопило 63 жилых дома, 363 приусадебных участка и 54 моста. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба МЧС России.

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«Активная фаза развития весеннего половодья наблюдается в 11 регионах. Остаются затопленными в девяти населенных пунктах и двух садовых некоммерческих товариществах 63 жилых дома, 93 дачных дома, 363 приусадебных участка, 54 низководных моста и 35 участков автомобильных дорог», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что за прошение сутки от воды освободились 74 жилых и 80 дачных домов в трех населенных пунктах. При этом самая сложная ситуация с паводком наблюдается в Челябинской области, Башкирии и Красноярском крае. Сотрудники МЧС занимаются оказанием адресной помощи людям, организацией лодочных переправ, а также подвозом продуктов и предметов первой необходимости.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта стало известно, что из-за резкого потепления в Красноярском крае начал активно таять снег, в результате чего вода в реке в городе Минусинске вышла из русла и размыла временную земляную насыпь. На место инцидента прибыла аэромобильная группировка краевого управления МЧС.

Глава МЧС РФ Александр Куренков 18 марта предупредил, что в текущем году в России высока вероятность возникновения паводков. Он уточнил, что в южных регионах и европейской части России реки гораздо раньше обычного освободились от льда, а в бассейнах отдельных рек Урала, Сибири и Дальнего Востока в снежном покрове накопилось много воды.