Москва, 20 марта, 2025, 09:52 — ИА Регнум. Отряд кораблей Военно-морского флота России в Аравийском море провел совместные военно-морские учения PASSEX «Аравийский Муссон» с военно-морскими силами Пакистана. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Кадр из видео

Со стороны РФ в маневрах участвовали корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота.

«После выхода из порта Карачи корабли Тихоокеанского флота сформировали совместный отряд с пакистанским фрегатом «Шах-Джахан» и корветом «Табук», — сообщили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3954440" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Учение ВМФ РФ с ВМС Пакистана «Аравийский Муссон»

Корабли отработали задачи тактического маневрирования и отразили атаки безэкипажных катеров условного противника. Затем экипажи провели учения по противовоздушной обороне. Пакистанские истребители и патрульные самолеты имитировали пуски противокорабельных ракет.

«Завершилось совместное учение освобождением условно захваченного террористами судна, роль которого выполнял танкер «Печенга», — отметили в Минобороны России.

Как сообщало ИА Регнум, учения PASSEX в Аравийском море Минобороны анонсировало 18 марта. Москва и Ислабамад договорились провести совместные маневры при посещении российскими кораблями пакистанского порта Карачи. В преддверии учений командный состав отряда кораблей ВМФ России обсудил с высшими офицерами пакистанских ВМС детали предстоящего мероприятия.