Москва, 20 марта, 2025, 09:47 — ИА Регнум. В Москве начался капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов. Как сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, до конца года планируется отремонтировать более 800 фасадов.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

«Обновление фасада — один из важных видов работ в рамках капремонта, ведь он не только базовая составляющая внешнего вида дома, но и неотъемлемая часть теплового контура. В этом году запланирован ремонт более 800 фасадов, самые масштабные работы пройдут в Центральном, Восточном и Северном административных округах», — отметил Пётр Бирюков.

Заместитель мэра столицы подчеркнул, что ремонт фасадов жилых домов, являющихся объектами культурного наследия, будет проводиться под особым контролем.

Для каждого типа фасада используют специальную технологию, которая позволит в полном объеме восстановить технические характеристики и облик здания. Так, кирпичные фасады подвергаются обязательной гидрофобизации, которая защитит их от разрушительных процессов, связанных с перепадами температуры и повышенной влажностью. При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором — заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя.

Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Бирюков отметил, что отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, это подтверждают многочисленные испытания.