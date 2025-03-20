Российские войска выбили ВСУ из села Жеребянки в Запорожской области
Рогов: армия России выбила ВСУ из села Жеребянки в Запорожской области
Мелитополь, 20 марта, 2025, 09:38 — ИА Регнум. Вооруженные силы России выбили украинские формирования из села Жеребянки на степногорском направлении в Запорожской области. Об этом 20 марта сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Наши войска выбили боевиков ВСУ из Жеребянок, проводится зачистка этого населенного пункта», — процитировал Рогова ТАСС.
Ранее, 12 марта, председатель комиссии ОП рассказал, что армия России освободила около пяти квадратных километров в районах Жеребянок и Каменского в Запорожской области.
Как сообщало ИА Регнум, 17 марта российские военные освободили населенный пункт Степовое в Запорожской области. Также группировка войск «Днепр» нанесла удары по нескольким бригадам противника у Тягинки в Херсонской области и Павловки в Запорожской области.
Рогов 18 марта рассказал, что после освобождения села Степового армия России успешно наступает у населенного пункта Лобковое. По его словам, российские военные также на тот момент вели зачистку сел Щербаки и Малые Щербаки на ореховском направлении.