Мелитополь, 20 марта, 2025, 09:38 — ИА Регнум. Вооруженные силы России выбили украинские формирования из села Жеребянки на степногорском направлении в Запорожской области. Об этом 20 марта сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Александр Полегенько/ТАСС

«Наши войска выбили боевиков ВСУ из Жеребянок, проводится зачистка этого населенного пункта», — процитировал Рогова ТАСС.

Ранее, 12 марта, председатель комиссии ОП рассказал, что армия России освободила около пяти квадратных километров в районах Жеребянок и Каменского в Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта российские военные освободили населенный пункт Степовое в Запорожской области. Также группировка войск «Днепр» нанесла удары по нескольким бригадам противника у Тягинки в Херсонской области и Павловки в Запорожской области.

Рогов 18 марта рассказал, что после освобождения села Степового армия России успешно наступает у населенного пункта Лобковое. По его словам, российские военные также на тот момент вели зачистку сел Щербаки и Малые Щербаки на ореховском направлении.